Mauro Cid diz à PF que Michelle e Eduardo Bolsonaro queriam golpe

Em sua primeira delação premiada, em agosto de 2023, o ex-ajudante de ordens Mauro Cid disse que a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) atuaram para instigar o ex-presidente Jair Bolsonaro a dar um golpe de Estado após a derrota na eleição presidencial contra Luiz Inácio Lula da Silva. O teor desse depoimento foi revelado pelo jornalista Elio Gaspari nos jornais O Globo e Folha de S. Paulo, e confirmado pelo Estadão. Segundo Cid, os dois participavam do grupo mais radical de pessoas próximas ao então presidente, que acreditavam que ele teria "o apoio do povo e dos CACs (Colecionadores, Atiradores desportivos e Caçadores) para dar um golpe de Estado". Michelle e Eduardo não foram indiciados pela Polícia Federal (PF) e não há menção a elementos e provas, ao menos neste primeiro depoimento. Cid foi inquirido outras vezes ao longo de 2023 e 2024.

A defesa de Bolsonaro manifestou "indignação" diante de novos "vazamentos seletivos" e reclamou de não ter tido acesso à íntegra da delação. As defesas de Michelle e Eduardo Bolsonaro não responderam às tentativas de contato do Estadão.

Também teriam participado desse grupo ex-ministros, como Onyx Lorenzoni (PL) e Gilson Machado (PL); atuais senadores, como Magno Malta (PL-ES) e Jorge Seif (PL-SC); o ex-assessor internacional Filipe Martins e o general Mario Fernandes. Malta se disse disposto a "esclarecer dúvidas" das autoridades e ressaltou que as conversas com o ex-presidente naquele período envolviam "orações e consolo". Seif negou ter incitado Bolsonaro a tentar um golpe de Estado. E afirmou que tomará "medidas jurídicas cabíveis contra denunciação caluniosa" no caso. O Estadão buscou contato com todos os demais mencionados na reportagem. Fraude

Existiam duas ramificações nesse grupo, de acordo com Cid. Um "menos radical" queria achar uma fraude nas urnas; o segundo era "a favor de um braço armado" e cobrava a assinatura de um decreto que levasse a um golpe de Estado. Martins e Fernandes já foram indiciados pela PF. O general teria sido responsável por elaborar um planejamento operacional para executar o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e os então candidatos eleitos Lula e Geraldo Alckmin. Já Martins "atuou de forma proeminente na interlocução com juristas para elaborar uma minuta de teor golpista", segundo a PF. O documento ficou conhecido como "minuta do golpe". Nessa primeira delação, Cid identificou outros dois grupos, além da ala radical, no entorno do ex-presidente. Um deles aconselhava Bolsonaro a recomendar aos acampados em quartéis do Exército que fossem para casa. Desse núcleo faziam parte o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), o então advogado-geral da União Bruno Bianco, o então ministro da Casa Civil e atual senador Ciro Nogueira (PP-PI) e o brigadeiro Carlos de Almeida Baptista Júnior.