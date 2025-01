Pablo Marçal rebate Bolsonaro: 'Só considera candidato quem é parente'

Após o episódio, Marçal rebateu as provocações do ex-presidente. "Carta fora do baralho de Bolsonaro, que está fora do jogo. Por que ele faria comentários de uma carta fora do baralho? O Bolsonaro só considera candidato quem é parente dele", disse à CNN.

Candidato à prefeitura de São Paulo, o empresário Pablo Marçal ficou em terceiro lugar na disputa municipal e anunciou recentemente sua intenção de concorrer à Presidência em 2026. Antes da eleição municipal, Marçal e Bolsonaro eram próximos, com o empresário tendo apoiado publicamente o ex-presidente em 2022.

Ainda nesta semana, o vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ) e o influenciador Pablo Marçal (PRTB-SP) protagonizaram um embate nas redes sociais, evidenciando as divisões internas da direita, já voltadas à eleição presidencial de 2026.