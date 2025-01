'Jesus jamais cobraria juros abusivos', diz Zema após ser alvo de críticas de Lula por dívidas

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), rebateu uma crítica feita pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante um evento de assinatura do contrato de concessão da BR-381/MG, na quarta-feira, 22. O presidente e integrantes do governo Lula têm trocado farpas públicas com o chefe do Executivo estadual mineiro sobre o programa de renegociação de dívidas dos Estados com a União. Na ocasião, Lula afirmou: "O que nós fizemos para os Estados que não pagavam dívidas talvez só Jesus Cristo fizesse se ele concorresse à Presidência da República deste País".

Zema rebateu. "Presidente Lula, Jesus Cristo perdoaria todas as dívidas e jamais cobraria juros abusivos de quem ajuda a construir o Brasil", disse o governador mineiro, nesta quinta-feira, 23. "Vamos honrar todas nossas obrigações, mas esperamos que os deputados derrubem os vetos ao Propag para trazer justiça e previsibilidade ao Estado."

A discussão ocorre em meio ao Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag), que busca renegociar mais de R$ 760 bilhões em dívidas das unidades federativas com a União. Aproximadamente 90% do valor corresponde às dívidas de quatro Estados: Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Zema vem criticando publicamente o programa. Lula disse que o gestor estadual fez uma declaração "profunda e desnecessária" sobre o Propag. Na avaliação do presidente, Zema deveria lhe dar um prêmio pelo acordo, e que a palavra "obrigado" é simples, mas para dizê-la, é preciso ter grandeza. A medida prevê o pagamento da dívida em até 30 anos, corrigido pelo IPCA - atualmente em 4,5% ao ano - mais uma taxa entre 2% e 4%, dependendo do contrato. Atualmente, os juros são de 4% mais o IPCA ou a Selic, que está em 12,25% ao ano.

A lei foi sancionada recentemente, porém com 13 vetos do presidente Lula, o que provocou desconforto e críticas por parte dos governadores estaduais, especialmente Zema. Segundo Zema, a "mutilação" do texto aprovado impõe custos adicionais ao Estado, enquanto o governo federal "mantém 39 ministérios, promove viagens luxuosas e aplica sigilo de 100 anos no cartão do presidente". Lula chegou a classificar cinco governadores como "ingratos" por criticarem os vetos ao projeto de renegociação das dívidas dos Estados com a União.