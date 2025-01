PF mira quadrilha por compra de votos com o agendamento de consultas no SUS

A Polícia Federal (PF) vasculha endereços em Brasília e em Queimados (Baixada Fluminense) na manhã desta terça-feira, 21, no rastro de uma quadrilha suspeita de comprar votos com o agendamento de consultas no SUS. Agentes cumprem nove mandados de busca e apreensão na Operação que foi batizada "Saúde Eleitoral".

A Justiça ainda decretou o sequestro e bloqueio de bens e valores incompatíveis com a renda dos investigados, além do afastamento da função pública de alguns envolvidos com o esquema criminoso. A ofensiva apura supostos crimes de organização criminosa, inserção de dados falsos em sistema de informação e corrupção eleitoral.