O POVO News: Trump empossado: reações de Lula e Bolsonaro; Musk acusado de gesto nazista

Com a apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, o programa O POVO News realiza mais uma edição nesta terça-feira, 21. A programação aborda a posse de Donald Trump (Republicanos), que ocorreu nessa segunda-feira, 20, em Washington, e as reações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Lula reagiu à posse por meio das redes sociais, nessa segunda-feira, 20. O petista compartilhou um mensagem "em nome do governo brasileiro". "Cumprimento o presidente Donald Trump pela sua posse. As relações entre o Brasil e os EUA são marcadas por uma trajetória de cooperação, fundamentada no respeito mútuo e em uma amizade histórica", compartilhou o presidente.