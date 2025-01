Foragido no Brasil, Allan dos Santos aparece em baile da posse de Trump

Allan dos Santos comparece a um baile em comemoração da posse de Trump. Na imagem: Paulo Figueiredo, Luís Ernesto Lacombe, Allan dos Santos e o senador Jorge Seif / Crédito: Reprodução/Redes sociais

O blogueiro bolsonarista Allan dos Santos, que está foragido no Brasil, compareceu a um baile para comemorar a posse de Donald Trump, eleito para um segundo mandato na presidência dos Estados Unidos (EUA), na segunda-feira, 20. Allan é suspeito de ter participado de uma rede organizada, que seria responsável por promover ataques a adversários políticos do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro (PL). O blogueiro é investigado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por calúnia, injúria, ameaça e organização criminosa nos inquéritos das fake news e milícias digitais.

No evento, o blogueiro posou para foto ao lado do senador Jorge Seif (PL-SC), do ex-comentarista da Jovem Pan, Paulo Figueiredo, e do jornalista Luís Ernesto Lacombe. Entre eles, Figueiredo foi indiciado pela Polícia Federal (PF) por tentativa de golpe.

O registro ocorreu em festa realizada na sede do jornal The Washington Times, que fica localizado na capital norte-americana. O blogueiro é considerado foragido da Justiça brasileira desde 2021, quando teve a prisão preventiva decretada devido ao inquérito de fake news, relatado pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF. Morando nos EUA, Allan dos Santos relata ter se tornado motorista de aplicativo em Orlando. Pedido de extradição O blogueiro enfrenta, desde 2024, um pedido de extradição dos EUA, ainda da gestão do ex-presidente do País, Joe Biden, que preferiu não analisar o processo com base nos crimes de honra, porque eles não estão contemplados no tratado de extradição firmado entre os dois países.