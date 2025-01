Posse de Trump: veja como acompanhar solenidade que acontece nos Estados Unidos

Cerimônia conta com alguns eventos e durará boa parte desta segunda-feira, 20, em Washington D.C. Assista

Normalmente, grande parte da cerimônia ocorria a céu aberto, com a presença do público, porém, desta vez os atos acontecerão em ambientes fechados.

Seguindo a tradição, a posse de Trump começará com um serviço religioso seguido de um chá com seu antecessor, Joe Biden, que participará da cerimônia apesar de Trump não ter comparecido à posse do democrata em 2021 — na primeira vez em 150 anos em que um ex-presidente não foi à cerimônia de seu sucessor.