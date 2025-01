O POVO News: Acompanhe posse de Trump como presidente dos EUA; discursos, detalhes e reações

Posse de Donald Trump contará com desfiles, discursos e juramento

Com a apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, o programa O POVO News realiza mais uma edição nesta segunda-feira, 20. A programação aborda a posse de Donald Trump (Republicanos), presidente eleito dos Estados Unidos (EUA) que volta para a política do País para o seu segundo mandato.

A cerimônia da posse do republicano, que ocorre em Washington, contará com diversas tradições americanas como juramentos, discursos, desfiles e também bailes.