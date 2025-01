Costa: Lula não decidiu sobre reforma ministerial e isso não foi discutido na reunião

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse, nesta segunda-feira, 20, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva não falou na reunião ministerial de hoje sobre a reforma ministerial em estudo. Segundo o ministro, aquele não era o "ambiente" para esse tipo de discussão e que Lula ainda não tomou uma decisão sobre o assunto. "(Na entrevista que dei há algumas semanas) disse que o presidente estava refletindo sobre a reforma ministerial. O presidente não tomou nenhuma decisão sobre isso e isso não foi pauta da reunião. Ele pode trocar as pessoas em qualquer momento. No futebol, tem prazo para contratar jogador de fora e inscrever. Aqui não tem. Presidente pode substituir a qualquer hora. Não há previsão nem data de fim de uma reforma ministerial", afirmou.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O chefe da Casa Civil falou com a imprensa após a reunião ministerial com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao longo desta segunda-feira. O encontro foi realizado na Granja do Torto, em Brasília.

"O ambiente de concluir a reflexão não é na reunião de ministros. Ele (Lula) não deu nenhum recado (aos ministros sobre eventuais trocas)", disse. Rui Costa disse que o objetivo do presidente da República é que os ministros funcionem "como uma orquestra, com o maestro afinando em uma nota só". O ministro afirmou, ainda, que a ideia de Lula é ter mais contato com a imprensa daqui para frente. De acordo com o chefe da Casa Civil, o recado do presidente aos ministros foi para que eles "dialoguem com suas bancadas de seus partidos" para ajudar na comunicação e na política.