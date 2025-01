Eduardo Bolsonaro: Moraes quer esmagar a oposição e pode perder o visto nos EUA

Eduardo Bolsonaro, deputado federal / Crédito: EVARISTO SA / AFP

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) afirmou que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), pretende “esmagar” a oposição ao presidente Lula (PT) ao negar o pedido de Jair Bolsonaro (PL) para participar da posse de Donald Trump, marcada para segunda-feira (20). Diretamente dos Estados Unidos, onde está para acompanhar a cerimônia, ele cita projeto em discussão no Congresso norte-americano com fim de cassar o visto de Moraes. “A deputada Maria Elvira Salazar, da Flórida, abraçou a nossa causa, dos brasileiros, e ela fez uma manifestação, acho que mandou um ofício, para autoridades americanas, pedindo o visto do Alexandre de Moraes e de todos os ministros da Suprema Corte brasileira”, comenta.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O deputado tem uma agenda agitada em Washington com eventos muito reservados que fazem parte da posse de Trump, inclusive jantares com a presença do republicano e de membros do futuro governo.

Ao ser questionado se levaria o pedido a Donald Trump, ele comenta que o republicano não vai “entender como saudável, como democrática, essa decisão de não deixar o Jair Bolsonaro vir para cá”. Moraes negou pedido de Bolsonaro após parecer da Procuradoria Geral da República Em parecer enviado ao Supremo Tribunal Federal (STF), o chefe do Ministério Público Federal (MPF) se manifestou contra a liberação do passaporte de Bolsonaro, alegando que o ex-presidente não demonstrou a necessidade imprescindível nem o interesse público da viagem. O passaporte de Bolsonaro está apreendido desde fevereiro de 2024, quando foi alvo da operação Tempus Veritatis, da Polícia Federal (PF), devido ao suposto planejamento de uma trama golpista após o resultado das eleições de 2022, marcada pela vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).