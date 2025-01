Transparência Internacional reage a vídeo de Sérgio Cabral na piscina: 'Ostenta o que roubou'

De óculos escuros, na piscina de sua cobertura na Lagoa, na zona sul do Rio, o ex-governador Sérgio Cabral dá dicas de filmes "imperdíveis" para seus 47 mil seguidores no Instagram. "Compartilho com você três filmes que me marcaram muito. Pare para vê-los. Ficamos sempre melhores depois de uma obra-prima", escreveu nesta sexta-feira, 17, ao publicar o vídeo.

Último político a deixar a prisão na Operação Lava Jato, Cabral retomou a rotina quase como antes - não fosse a tornozeleira eletrônica que ainda é obrigado pela Justiça a usar, mas que não o impede de se movimentar livremente pela cidade. Pedidos da defesa do ex-governador para revogar o monitoramento estão pendentes.