O POVO News: Posse de Trump: Bolsonaro é barrado por Moraes e Michelle vai no lugar; reações

Com a apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, o programa O POVO News realiza mais uma edição nesta sexta-feira, 17. A programação aborda o parecer contra, do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), ao pedido do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para ir à cerimônia de posse do presidente eleito dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump.

O evento está marcado para o próximo 20 de janeiro. Com a decisão negativa do ministro à solicitação da defesa de Bolsonaro, o ex-presidente disse que sua esposa, Michelle Bolsonaro, deverá comparecer ao evento. A decisão de Moraes segue o parecer contra do procurador-geral da República, Paulo Gonet, à viagem do ex-presidente, após a solicitação ter sido encaminhada à Procuradoria Geral da República.