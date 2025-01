Moraes rejeita recurso e Bolsonaro diz que irá triste deixar Michelle no aeroporto

Jair Bolsonaro havia entrado com recurso para reaver o passaporte retido e, assim, poder acompanhar a posse de Donald Trump nos Estados Unidos

“Amanhã eu vou de manhã no aeroporto de Brasília, vou acompanhar minha esposa Michelle, triste que ela está indo sozinha aos EUA. Ela vai fazer sua parte lá e vai ser perguntado ‘cadê o Bolsonaro’?”, lamentou.

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), rejeitou um recurso apresentado pelo ex-presidente para reaver seu passaporte, para que pudesse comparecer ao evento, marcado para a próxima segunda-feira, 20.

"Mantenho a decisão que indeferiu os pedidos formulados por Jair Messias Bolsonaro por seus próprios fundamentos", escreveu o ministro do STF, que também determinou que a Procuradoria-Geral da República (PGR) manifeste-se em até cinco dias - prazo que ultrapassa a data do evento.

Moraes já havia negado um primeiro pedido de Bolsonaro , alegando que há uma possibilidade de tentativa de fuga. A defesa do ex-presidente, no entanto, apresentou um pedido de reconsideração.

Passaporte retido

Jair Bolsonaro está com passaporte apreendido desde fevereiro, por determinação de Alexandre Moraes, devido à investigação sobre tentativa de golpe de Estado. "É uma coisa estapafúrdia e inimaginável essa questão de tentativa de golpe", disse Bolsonaro em entrevista à revista Veja.

No recurso apresentado, os advogados afirmaram que as medidas cautelares impostas contra Bolsonaro têm sido "integralmente cumpridas e respeitadas", e que isso justificaria que a devolução do passaporte não colocaria em risco quaisquer determinações.

A defesa relembrou ainda que Bolsonaro esteve na Argentina em dezembro de 2023 e retornou ao país. A data, no entanto, é anterior à determinação de apreensão do passaporte.