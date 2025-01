Pacheco: Enquanto propagam mentiras por engajamento, muitos trabalham efetivamente no Congresso

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), defendeu o governo nesta quinta-feira, 16, das críticas nas redes sociais nos últimos dias. O comentário, feito em discurso na sanção da regulamentação da reforma tributária, foi dado em um momento em que o governo teve de recuar em uma norma da Receita Federal após críticas do deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) e de integrantes da oposição viralizarem nas redes sociais.

"Enquanto alguns se ocupam de plantar desinformação, de plantar mentiras, de ter adesão a partir do discurso fácil de engajamento das redes sociais, há muitas pessoas neste País trabalhando para que este País resolva realmente seus problemas. Trabalhando, ouvindo pessoas, se dedicando, estudando, perdendo noites de sono, no âmbito do Congresso Nacional fazendo audiências públicas", disse Pacheco.