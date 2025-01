Moraes nega pedido de Bolsonaro para ir à posse de Trump nos EUA

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou o pedido do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), para ir à cerimônia de posse do presidente eleito dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump. A decisão foi divulgada nesta quinta-feira, 16, e segue parecer elaborado pela Procuradoria Geral da República (PGR). O evento da posse está marcado para o próximo dia 20 de janeiro.

Na última semana, a defesa de Bolsonaro solicitou ao STF a devolução do passaporte do ex-presidente para que ele pudesse viajar e acompanhar a posse de Trump, em Washington. Segundo o pedido, ele estaria fora do país entre os dias 17 e 22 de janeiro.