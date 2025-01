Lula diz que governo não pode 'ter medo de enfrentar a mentira'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que o governo não pode "ter medo de enfrentar a mentira" e atacou o que chamou de "pessoas travestidas de políticos que na verdade tentaram dar um golpe nesse País em 8 de janeiro de 2023". Apesar de não citar nenhum nome, a alfinetada do presidente foi motivada pela onda de críticas nas redes sociais por uma norma da Receita Federal em relação ao Pix.

Lula usou, ainda, de uma retórica de medo sobre uma suposta volta do "fascismo" - que seria representada com a vitória de Jair Bolsonaro e seus aliados, pela sua lógica - para motivar o governo, a esquerda e todos do espectro democrático a combaterem a desinformação.