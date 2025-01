Prefeita de Altaneira aponta dívida e quer parcelar salários atrasados de servidores

“Eu vou ver como está a saúde financeira do município e ver se posso pagar em uma, duas ou três parcelas, mas funcionário nenhum efetivo vai ficar no prejuízo com a gente, mesmo porque é um direito deles”, afirmou Késia.

A prefeita, no entanto, não informou de que forma será feito o pagamento dos funcionários contratados e comissionados da antiga gestão, que não receberam o pagamento de dezembro, atribuindo a questão ao ex-prefeito Dariomar Rodrigues (PT).

“A preocupação da gente agora é com os efetivos, porque os comissionados e cargos de confiança são dele (Dariomar), foi lotação dele, então a gente está com emergência dos efetivos. A gente quer resolver a situação dos efetivos”, reiterou a prefeita.

Durante o início da gestão, a Kesia afirmou que está sendo feito um levantamento para organizar as contas públicas do município. A gestora declarou que uma das prioridades do governo será honrar a folha de pagamento dos servidores dentro do mês de trabalho.