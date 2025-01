Sidônio, sobre redes: Governo deve ter reunião com empresas de checagem em breve

O novo ministro da Secretaria de Comunicação Social (Secom), Sidônio Palmeira, afirmou que o governo federal deve fazer uma reunião com as empresas de checagem após as recentes alterações nas políticas da Meta, dona do Facebook e do Instagram. "Não podemos confundir liberdade de expressão com liberdade de agressão e divulgação do ódio", declarou em entrevista à GloboNews nesta terça-feira, 14.

Mais cedo nesta terça-feira, o ministro tomou posse em cerimônia no Palácio do Planalto. Dentre as principais autoridades, participaram do evento o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, da Educação, Camilo Santana, da Saúde, Nísia Trindade, da Casa Civil, Rui Costa, e da Justiça, Ricardo Lewandowski.