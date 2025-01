Sidônio diz que se reunirá com assessorias dos ministérios para unificar discurso do governo

O novo ministro da Secretaria de Comunicação Social (Secom), Sidônio Palmeira, disse que pretende se reunir com as assessorias dos ministérios para fazer um alinhamento e unidade do discurso do governo federal.

"Não adianta um ministro atirar para um lado e o outro, para outro. Então vamos fazer isso a reunião. É um esforço grande, temos que estar junto com as Ascom assessorias de comunicação procurando apoio, pegando as informações", afirmou o ministro a jornalistas nesta terça-feira, 14, dia que tomou posse como responsável pela Secom.