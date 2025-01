Sidônio diz que resultados do governo não chegam à população e cita combate às fake news

O novo ministro da Secretaria de Comunicação Social (Secom), Sidônio Palmeira, afirmou em seu discurso de posse que os resultados do governo não estão sendo percebidos por parte da população e citou a importância de uma comunicação da gestão para fazer frente à extrema direita. De acordo com Sidônio, medidas como as anunciadas pela Meta promovem um "faroeste digital".

"Assumo esse desafio guiado pelo sentimento de justiça. Temos um presidente que recebeu um país destruído e desmoralizado para governar. Em apenas dois anos, seu governo arrumou a casa, melhorou os indicadores econômicos, de justiça social e combate à pobreza. Fez renascer ministérios e programas importantes", citou o ministro em seu discurso de posse nesta terça-feira, 14.