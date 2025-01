Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro, assume Subsecretaria de Segurança em Saquarema

O ex-assessor de Flávio Bolsonaro e figura central do caso conhecido como "rachadinha", Fabrício Queiroz, foi nomeado subsecretário de Segurança e Ordem Pública de Saquarema, no Rio de Janeiro. A publicação no Diário Oficial do município ocorreu na segunda-feira, 13.

O cargo, de natureza comissionada e classificado como CCE-15, representa o mais alto nível para essa categoria no município. No Portal da Transparência da cidade, não há informações sobre o salário do cargo. Com base em documentos publicados anteriormente, estima-se que o ex-assessor receberá mais de R$ 10 mil mensais, valor aproximado para ocupantes do nível CCE-14.