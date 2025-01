O POVO News: Posse de Trump: Lula não foi convidado e Bolsonaro ainda tenta ir; entenda tudo

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta terça-feira, 14. Com a apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a programação aborda a ausência do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na posse de Donald Trump, que está marcada para o próximo dia 20 de janeiro. O Brasil será representado pela embaixadora do país em Washington, Maria Luiza Viotti.

Em contrapartida, o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), disse ter sido convidado para a cerimônia de posse. Para conseguir viajar, Bolsonaro solicitou a permissão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). O ex-presidente aguarda a decisão da Justiça brasileira para comparecer ao evento.