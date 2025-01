Prefeito de BH tem melhora gradativa, diz hospital

O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, apresentou melhora clínica gradativa com a retirada de medicamentos necessários a manutenção da pressão arterial, diz boletim médico do Hospital Mater Dei Contorno assinado pelo médico Enaldo Melo de Lima. Noman segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Ele foi internado no último dia 3 com insuficiência respiratória aguda. O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, apresentou melhora clínica gradativa com a retirada de medicamentos necessários a manutenção da pressão arterial, diz boletim médico do Hospital Mater Dei Contorno assinado pelo médico Enaldo Melo de Lima. Noman segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Ele foi internado no último dia 3 com insuficiência respiratória aguda.

Segundo o hospital, o prefeito continua em reabilitação fisioterápica motora e respiratória, com melhora de parte dos movimentos voluntários. Ele foi vice-prefeito eleito em 2020 e assumiu a gestão da capital mineira em março de 2022 após a renúncia do então prefeito Alexandre Kalil, que decidiu na ocasião concorrer ao governo estadual. No ano passado, Fuad foi reeleito após vencer no segundo turno o deputado estadual e candidato Bruno Engler (PL). Ele obteve 53,73% dos votos válidos.