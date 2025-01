O POVO News: Ataque ao MST: o que se sabe, reações e suspeitos; Lula deve ir a assentamento

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta segunda-feira, 13. Com a apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a programação aborda o ataque a um assentamento do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) na noite de sexta-feira, 10, que deixou dois mortos e seis pessoas feridas em Tremembé, no Vale do Paraíba, interior de São Paulo.

As vítimas foram socorridas por familiares e levadas para o Hospital Regional de Taubaté e para o Pronto Socorro de Tremembé, conforme informações que foram registradas pela polícia.