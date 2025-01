Marina Silva critica Maduro e ditadura na Venezuela: 'Democracia sempre'

O governo brasileiro não reconheceu oficialmente a vitória do ditador no pleito, que é contestada por observadores internacionais, e pediu ao governo da Venezuela a divulgação das atas eleitorais que comprovassem o resultado. Maduro não só recusou a publicidade dos documentos como disparou ataques ao governo brasileiro.

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, criticou neste domingo, 12, o regime da Venezuela e o ditador do país, Nicolás Maduro, que assumiu nesta sexta-feira, 10, um novo mandato presidencial mesmo diante de acusações de fraudes na eleição de 2024.

Em publicação na rede social Threads, Marina afirmou que as democracias do mundo devem continuar exigindo do regime da Venezuela "o fim do desrespeito aos direitos humanos e às regras democráticas". "Democracia sempre! Ditaduras nunca mais", disse a ministra.