Projeto do Senado cria regras de combate a golpes por telefone

Nesse sentido, a regulamentação que deverá definir o limite de denúncias diárias e mensais ficará sob responsabilidade da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Se o limite estabelecido for atingido, as operadoras deverão averiguar a regularidade dos números denunciados .

A Comissão de Segurança Pública (CSP) analisa o Projeto de Lei (PL) que determina medidas contra estelionato realizado por telefone . De autoria do senador Jader Barbalho (MDB-PA) , o PL 4.450/2024 estabelece que as operadoras telefônicas deverão enviar informações dos números irregulares para os órgãos competentes. Mas ainda não há relator designado para a proposta.

Além disso, em ato conjunto com as operadoras, as empresas de telemarketing serão obrigadas a registrar os contatos telefônicos usados em suas atividades para o maior controle sobre as chamadas.

Quando a fraude de telefonia for comprovada, as operadoras deverão informar imediatamente à Polícia Federal (PF) dados como: