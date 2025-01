Acompanhe ao vivo posse de Nicolás Maduro na Venezuela

Com apoio de potências internacionais como China e Rússia, Maduro governa a Venezuela há 12 anos com aliados internos que também se consideram afilhados políticos de Hugo Chávez .

Após uma eleição marcada pela forte pressão e contestação de vários países, Nicolás Maduro tomou posse para o cargo de presidente da Venezuela, embora o opositor Edmundo González sustente ter vencido a eleição presidencial do país.

Dono de um histórico político contraditório, Nicolás Maduro nasceu em Caracas, capital da Venezuela, no dia 23 de novembro de 1962. Antes de ingressar na política, Maduro foi motorista de ônibus.

Foi enquanto motorista que Maduro disparou em sua atuação na militância, uma vez que foi líder do sindicato defensor dos direitos trabalhistas dos motoristas de ônibus. Por meio do sindicato, Maduro iniciou seu envolvimento com a política venezuelana em 1990.



Em 1998, foi eleito para a Câmara dos Deputados da Venezuela e, no ano seguinte, ingressou na Assembleia Nacional Constituinte.

Em 2000, concorreu e foi eleito para a Assembleia Nacional, cargo no qual permaneceu até 2006, quando foi nomeado pelo próprio Hugo para ser o chefe do Ministério das Relações Exteriores.