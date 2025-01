Ex-deputado federal cearense José Linhares morre aos 94 anos

Entre 2015 e 2019, ocupou o cargo de presidente do Conselho Estadual de Educação do Ceará e também foi nomeado presidente de honra do PP no Estado em 2017.

Em 2016, Linhares foi destituído do comando do diretório regional do Partido Progressista no Ceará, como parte de uma punição a aliados do governador Camilo Santana (PT) que não seguiram a orientação do partido na votação do impeachment de Dilma Rousseff.

A decisão foi tomada pelo presidente nacional do PP, senador Ciro Nogueira (PP-PI).

O deputado Adail Carneiro, que votou a favor do impeachment, assumiu o cargo na ocasião.