Sidônio Palmeira, novo Secom: fim da checagem de fatos da Meta é ruim para a democracia

O próximo ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom), Sidônio Palmeira, disse nesta quarta-feira, 8, que a decisão da Meta - dona do Facebook, do Instagram e do Whatsapp - de encerrar a checagem de fatos em suas plataformas nos Estados Unidos é ruim para a democracia. Ele deu a declaração a jornalistas depois de ato no Palácio do Planalto alusivo aos dois anos dos ataques às sedes dos Poderes de 8 de janeiro de 2023.

"Isso é ruim para a democracia. Porque você não faz o controle da proliferação do ódio, da desinformação, das fake news. Esse é o problema, precisa ter um controle. É preciso ter uma regulamentação das redes sociais. Isso está acontecendo na Europa, nos países aqui", declarou o próximo Secom.