Entrega da pauta salarial dos servidores de Fortaleza à Prefeitura é adiada para 2ª

Esta é a primeira negociação da gestão do prefeito Evandro Leitão. Principal demanda é o "reajuste geral a partir de janeiro de 2025, a ser aplicado no vencimento base dos servidores e empregados públicos"

Entidades que compõem a Frente das Entidades Representativas dos Servidores e Empregados Públicos do Município de Fortaleza (Fersep For), entregam na segunda-feira, 13, à secretária de Planejamento, Orçamento e Gestão, Carolina Monteiro, a pauta da campanha salarial de 2025 dos servidores e empregados públicos de Fortaleza.

A data-base das categorias do serviço público municipal de Fortaleza é 1º de janeiro. Essa é a primeira negociação salarial da gestão do prefeito Evandro Leitão (PT) com os servidores, e entre os principais pontos aprovados pelos servidores, em assembleia, estão:

“Reajuste geral a partir de janeiro de 2025, a ser aplicado no vencimento base dos servidores e empregados públicos, bem como nos complementos salariais judiciais, isonomias salariais e pisos salariais das categorias, no percentual de referente a recomposição de 4,52% do ano de 2020, não concedida em 2021, mais 3,0% referente ao aumento da contribuição previdenciária advinda da reforma da Previdência mais o percentual consolidado da inflação de 2024”, informou o Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos do Município de Fortaleza, por meio de sua assessoria.

Além do reajuste salarial, alguns dos principais pontos da pauta a ser entregue, são:

Calendário de reestruturação dos PCCSs, a partir de um processo efetivo de negociação com o conjunto das categorias;

Cobrança previdenciária dos aposentados e pensionistas a partir do entendimento da maioria dos ministros do STF, tendo como base o teto do INSS;

Realização de concurso público;

Fim das cotas do IPM Saúde;

Reajuste do auxílio refeição para R$ 20 e fim do teto do mesmo;

Cumprimento dos pisos salariais;

Extensão do auxílio refeição para servidores com carga horária de 30 horas semanais e para todos que tenham direito à redução da jornada garantido pelo Estatuto do Servidor;

Mudança do regime jurídico dos trabalhadores da Fagifor para o regime jurídico próprio da Prefeitura de Fortaleza;

Concessão da licença prêmio em pecúnia para todos os servidores que optem por essa forma;

Revogação do decreto que impede a liberação dos dirigentes sindicais

Atualizada em 9/1, às 10h32min