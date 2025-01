Secretário de Nunes é sócio de empresa que deve mais de R$ 179 mil à Prefeitura

O secretário Rodrigo Goulart, que assumiu na semana passada a pasta de Desenvolvimento Econômico e Trabalho da capital paulista, é sócio de uma empresa que possui dívidas de R$ 179 mil com a Prefeitura de São Paulo. Reeleito vereador da cidade em 2024, ele tomou posse no dia 1º para comandar a Secretaria na segunda gestão do prefeito Ricardo Nunes (MDB).

Goulart é um dos cinco sócios da empresa Grou, proprietária do restaurante "Consulado da Bahia", localizado em Pinheiros, zona oeste da cidade. O estabelecimento foi autuado sete vezes entre 2019 e 2023 por uso irregular de calçada. Em seis ocasiões, a Justiça foi acionada para o pagamento das dívidas. A informação foi divulgada inicialmente pelo portal Metrópoles e confirmada pelo Estadão.