PT deve fazer ato esvaziado em Araraquara, cidade de Edinho Silva, e sem mensagem de Lula

O ato do Partido dos Trabalhadores (PT) desta quarta-feira em Araraquara (SP), em memória aos dois anos dos ataques às sedes dos Três Poderes em Brasília no dia 8 de janeiro, deverá ser pequeno e não contará nem com uma mensagem de vídeo do presidente da República.

Trata-se da cidade do ex-prefeito Edinho Silva cotado para suceder Gleisi Hoffman no comando nacional do PT.