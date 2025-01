Múcio diz que 'grande festa' do 8/1 será quando inquéritos terminarem e culpados forem punidos

O ministro da Defesa, José Múcio, disse que a Pasta é "mais tranquila do que se pode imaginar", minimizando qualquer rusga dentro das Forças Armadas. Apesar do ato promovido pelo governo nesta quarta-feira, 8, em memória aos ataques golpistas do 8 de Janeiro de 2023, Múcio disse que a "grande festa" ocorrerá quando os inquéritos abertos por conta da data terminarem e os culpados forem punidos.

"A coisa está a mais pacífica possível na Defesa. É o ministério mais tranquilo que você pode imaginar. Nosso espírito é colaborar", afirmou o ministro a jornalistas após ter participado da cerimônia no Palácio do Planalto.