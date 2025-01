Morre ex-deputado do Ceará Padre Zé Linhares

Ex-deputado e ex-presidente do Conselho de Educação do Ceará, Padre Zé Linhares morreu nesta quarta-feira, 8 / Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Morreu nesta quarta-feira, 8, o ex-deputado federal Padre Zé Linhares. Ele se recuperava de uma queda e estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Em 1991, foi eleito deputado federal pelo PSDB, cargo que desempenhou pelo Partido Progressista (PP), onde foi presidente de honra por alguns anos. Ele também foi presidente do Conselho Estadual de Educação do Ceará (CEE) entre 2015 e 2019. Diversas autoridades da política cearense lamentaram a morte do ex-deputado. O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), escreveu que recebeu "com muito pesar a notícia da morte do ex-deputado federal Padre Zé Linhares". "Natural de Sobral, ele ocupou também o cargo de presidente do Conselho Estadual de Educação, do Governo do Ceará, entre 2015 e 2019. Que Deus conforte o coração de todos os familiares e amigos", disse.

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), também se solidarizou com a morte. "Além do sacerdócio e da intensa atuação política, foi filósofo, professor, provedor-geral da Santa Casa de Misericórdia de Sobral, Conselheiro Estadual de Educação (2015-2019) e presidente de honra do Progressistas no Ceará. Meus sentimentos aos familiares, amigos e admiradores", lembrou o prefeito.

O enterro deve acontecer em Sobral, onde ele nasceu.

O enterro deve acontecer em Sobral, onde ele nasceu. Quem foi Padre Zé Linhares Nasceu em Sobral, em 1930, filho de Francisco Jacinto Ferreira da Ponte e Maria Linhares Ponte. Na mesma cidade, fez os estudos iniciais e entrou para o sacerdócio como padre da Igreja Católica. Linhares exerceu seis mandatos de deputado federal, de 1991 a 2015. Em 2015, na gestão de Camilo Santana (PT) no Governo do Ceará, foi nomeado presidente do Conselho Estadual de Educação, função que desempenhou até 2019.