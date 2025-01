Lula reapresenta relógio do século XVII e vaso danificado nos ataques de 8 de Janeiro

A primeira-dama Janja Lula da Silva fez o primeiro discurso do dia. "O Palácio do Planalto, onde estamos hoje, foi vítima do ódio que estimula e continua estimulando atos antidemocráticos", declarou ela.

A ministra da Cultura, Margareth Menezes, disse que estão sendo devolvidas à sociedade 20 obras, incluindo sete que foram vandalizadas no 8 de Janeiro. As restaurações e outras atividades correlatas, segundo ela, custaram R$ 2 milhões.

Ele ainda reapresentará a tela As Mulatas, de Di Cavalcanti. Também fará um evento com discursos político no principal salão do Palácio do Planalto e depois fará um "abraço simbólico" à Praça dos Três Poderes.