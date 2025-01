Com presenças de Elmano, Camilo e sem os chefes de Poderes: saiba quem irá ao ato de Lula do 8/1

A solenidade convocada pelo presidente Lula (PT) em lembrança aos dois anos dos ataques golpistas de 8 de janeiro de 2023 terá a presença de Elmano (PT) e Camilo (PT) / Crédito: AURÉLIO ALVES

A solenidade convocada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para lembrar os dois anos dos ataques golpistas de 8 janeiro de 2023 reunirá as autoridades dos Três Poderes no Palácio do Planalto, em Brasília, nesta quarta-feira, 8, às 9h30min. Entre as presenças confirmadas estão dois cearenses: o governador do Ceará Elmano de Freitas (PT) e o ministro da Educação Camilo Santana (PT). Os eventos organizados pelo Planalto e pelo PT não devem contar com a presença dos presidentes dos outros Poderes, mas os comandantes das Forças Armadas irão comparecer.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A cerimônia ocorrerá no Palácio do Planalto e na Praça dos Três Poderes sem as participações dos presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP), do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD) e do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso.