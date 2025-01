Acompanhe ao vivo solenidade que marca os dois anos dos atos golpistas de 8 de janeiro

Solenidade em Brasília conta com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e celebra a democracia

Haverá ainda cerimônia de reintegração das obras de arte parcialmente destruídas por manifestantes no evento, um relógio do século XVII e uma ânfora, que simbolizam a dificuldade e delicadeza dos reparos. O relógio foi consertado na Suíça sem custo para o governo brasileiro.

Será anunciado o fim do processo de restauro, com a entrega de 21 obras restauradas no Palácio da Alvorada e o relógio, na Suíça. A cerimônia ocorre no Palácio do Planalto.