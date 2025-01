Vereador de Boa Viagem, Bruno Pop Mel, morre menos de uma semana após tomar posse

"A Câmara Municipal de Boa Viagem Ceará, se solidariza com os familiares e amigos do vereador recém-empossado para seu primeiro mandato, falecido ontem a tarde vítima de Infarto" enquanto passeava com amigos, destacou o Legislativo em nota pública.

O prefeito Regis decretou luto oficial de três dias pelos "inestimáveis trabalhos dedicados à comunidade no decorrer da vida" do ex-vereador. "Nosso amigo sempre foi um cidadão cheio de personalidade, amante do futebol, com espírito de líder e aos poucos foi ganhando espaço na política, mostrando sua grande habilidade em unir pessoas", escreveu o gestor municipal.