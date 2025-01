Lula fará série de atos sobre ataques golpistas do 8 de Janeiro na quarta-feira

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, planeja uma série de atos na quarta-feira, 8, para lembrar os dois anos dos ataques golpistas às sedes dos Poderes em 2023, em Brasília. A cúpula do poder político brasileiro é aguardada em ao menos um dos momentos organizados pelo Palácio do Planalto. O primeiro ato será às 9h30, na Sala de Audiências do Palácio do Planalto. Haverá uma cerimônia de reintegração de obras de arte danificadas durante a invasão do início de 2023.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Depois, no terceiro andar do prédio - onde fica o gabinete da Presidência da República -, será realizado o descerramento da obra As Mulatas, de Di Cavalcanti. Esse momento está marcado para 10h30.

Às 11 horas, Lula fará uma cerimônia com autoridades no São Nobre do Palácio do Planalto, onde o presidente promove seus principais atos políticos. Depois, haverá o "Abraço da Democracia", na Praça dos 3 Poderes. Lula descerá a rampa do Planalto para chegar ao local. Os ataques golpistas de 8 de Janeiro foram perpetrados por grupos de bolsonaristas que não aceitaram a vitória de Lula sobre Jair Bolsonaro na eleição de 2022.