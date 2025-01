Prefeito de BH Fuad Noman tem insuficiência respiratória e é internado novamente

"O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, foi internado na tarde de hoje na Unidade de Terapia Intensiva na Rede Mater Dei de Saúde com insuficiência respiratória aguda, com assistência ventilatória. O prefeito está realizando exames para avaliação do quadro", disse o hospital Mater Dei em nota divulgada à imprensa. O comunicado é assinado pelos médicos Enaldo Melo de Lima e Anselmo Dornas Moura.

O prefeito de Belo Horizonte Fuad Noman (PSD) foi internado nesta sexta-feira, 3, com quadro de insuficiência respiratória aguda e respira com a ajuda de aparelhos. É a quarta vez que ele é internado desde que foi reeleito para o cargo em outubro do ano passado. Noman foi empossado por chamada de vídeo na quarta-feira, 1º, e seu discurso foi lido pelo vice-prefeito, Álvaro Damião (União Brasil), diante da dificuldade de fala enfrentada pelo prefeito.

Mais cedo, a Prefeitura de Belo Horizonte havia informado que Noman foi a outro hospital pela manhã para realizar uma avaliação sobre tratamento de reabilitação com sessões de fisioterapia. "A fisioterapia é uma recomendação médica e necessária para a plena recuperação após ser submetido a procedimento contra o câncer no sistema linfático", disse o Executivo belo-horizontino.

Noman anunciou em julho do ano passado que tinha um câncer conhecido como linfoma não Hodgkin. Em outubro, entre o primeiro e segundo turno da eleição, declarou estar curado da doença. As internações, no entanto, se tornaram frequentes.

Em dezembro ele ficou na Unidade de Terapia Intensiva para tratar diarreia e sangramento intestinal. Antes, no mesmo mês, já havia sido internado com sinusite e bronquite. Ele também foi hospitalizado em novembro com dores nas pernas causadas pelo tratamento do câncer.