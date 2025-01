Dirceu pode ser candidato a deputado: "Mereço pedir ao povo que devolva mandato que me tiraram"

O ex-ministro e ex-deputado federal José Dirceu (PT) disse que provavelmente concorrerá a deputado federal por São Paulo em 2026. Ele disse que a decisão será tomada no fim deste ano, quando se completam 20 anos desde que ele teve cassado justamente um mandato de deputado federal, por acusação de estar à frente do esquema de corrupção conhecido como mensalão.

Veja a entrevista no Youtube

Dirceu afirma que aquele processo de cassação, que classifica como político, é a razão para ele cogitar ser candidato novamente.

"Eu podia ajudar o governo, ajudar o País como cidadão, como advogado, como político, mas sem cargos. Como a Câmara me cassou, uma cassação política, totalmente política, para me tirar da vida política institucional do País. Vai fazer 20 anos no dia 1º de dezembro. Acho que, por justiça, eu mereço pedir ao povo de São Paulo que me devolva aquele mandato que me tiraram", afirmou na entrevista.