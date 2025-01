O POVO News: assista ao vivo entrevista com ex-ministro José Dirceu

O ex-ministro José Dirceu (PT) será entrevistado em edição especial do programa O POVO News nesta quinta-feira, 2. Os jornalistas Ítalo Coriolano e Carlos Mazza, colunista do O POVO, conduzirão a entrevista, que tem início a partir das 15 horas.

O também ex-deputado irá comentar temas do cenário nacional. Entre eles, a polêmica que se instaurou com o pagamento de emendas parlamentares. O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, autorizou na véspera do ano novo o governo Lula a empenhar R$ 370 milhões em emendas de comissão apadrinhadas por senadores e deputados. A decisão atendeu a um pedido da Advocacia-Geral da União (AGU) e se dá no último dia da execução orçamentária de 2024.