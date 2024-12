Ricardo Nunes anuncia Rui Alves (Republicanos) como secretário de Turismo

O prefeito reeleito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), anunciou que o ex-deputado estadual Rui Alves (Republicanos) será mantido como secretário de Turismo durante o seu segundo mandato, de 2025 a 2028. "O turismo gera muito emprego, gera muita renda, estamos crescendo bastante", afirmou o emedebista em vídeo publicado em suas redes sociais. Alves é pastor há 27 anos e é natural de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Foi eleito pela primeira vez em 2022 para a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), com 91.717 votos.

Trata-se do segundo nome do Republicanos, partido do governador Tarcísio de Freitas, a receber o comando de uma Secretaria no governo. Mais cedo, o pastor Milton Vieira (Republicanos) foi anunciado como secretário de Inovação e Tecnologia.