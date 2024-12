Dino libera parte das emendas, mas critica Câmara: "Ápice da balbúrdia"

Após impasse com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), Flávio Dino , ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), liberou neste domingo, 29, parte do valor de R$ 4,2 bilhões em emendas parlamentares bloqueadas, empenhadas até o dia 23 de dezembro, data em que o magistrado tomou a decisão do bloqueio.

Ministro fala em "ápice de uma balbúrdia"

O ministro do STF, porém, criticou o que chamou de "balbúrdia" no processo do orçamento da Câmara dos Deputados e defendeu a instalação de um inquérito da Polícia Federal (PF) para investigar as movimentações.

"Verifico o ápice de uma balbúrdia quanto ao processo orçamentário – certamente inédita. Com efeito, as citadas petições contêm incoerências internas, contradições com outras peças constantes dos autos e - o mais grave - confronto com a ordem jurídica pátria", afirmou Dino em sua decisão.