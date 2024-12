Morre Geraldo Quintão, ex-AGU e ex-ministro da Defesa, aos 89 anos

Quintão foi advogado-geral da União entre 1993 e 2000 e atuou como ministro da Defesa no período de 2000 a 2003

Quintão foi o primeiro AGU longevo do país . Indicado por Itamar Franco em julho de 1993, ele ocupou o cargo por seis anos, quando foi substituído por Gilmar Mendes, hoje ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) .

AGU lamenta morte do advogado



Em nota, a AGU lamentou a morte do ex-ministro e destacou que Quintão deixou um “legado de inestimável valor, pautado na competência, ética e no comprometimento com o bem público”.

“Durante sua atuação como advogado-geral da União, foi fundamental para a afirmação da AGU como uma instituição essencial na defesa do Estado e da sociedade brasileira, sempre guiado por princípios de justiça e responsabilidade”, ressaltou o órgão.

O ministro do STF Gilmar Mendes também lamentou o falecimento do colega em um post na rede social “X” (antigo Twitter).