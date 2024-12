O POVO News: acompanhe entrevista com o governador Elmano de Freitas

O programa O POVO News realiza nesta quinta-feira, 26, entrevista com o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT). Os jornalistas Ítalo Coriolano e Guilherme Gonsalves conduzirão a entrevista, que tem início marcado para as 10h30min.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Entre os assuntos abordados, está as mudanças no secretariado estadual. Neste quinta-feira, Elmano anunciou seis trocas de secretários, além de alterações em assessorias e órgãos vinculados, além do líder do governo na Assembleia Legislativa. As mudanças envolvem a vice-governadora, Jade Romero (MDB), que deixa a Secretaria das Mulheres e assume a Secretaria da Proteção Social, antes comandada por Onélia Santana, que foi escolhida conselheira do Tribunal de Contas do Estado (TCE). Para o lugar de Jade na pasta das Mulheres, a escolhida foi a deputada estadual Lia Gomes (PDT).