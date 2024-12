O POVO News: Dino suspende R$ 4,2 bi em emendas; acidente de avião em Gramado; queda de ponte no MA

O programa O POVO News 2ª edição desta segunda-feira, 23, com apresentação da jornalista Irna Cavalcante, destaca a suspensão do pagamento de R$ 4,2 bilhões em emendas parlamentares. A decisão do ministro Flávio Dino inclui a abertura de investigação pela Polícia Federal sobre a liberação de recursos fora dos critérios de transparência estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Além disso, o programa traz as principais notícias do dia, como as repercussões da queda de um avião em Gramado, no Rio Grande do Sul, que resultou na morte de 10 pessoas no último domingo, 22. As causas do acidente estão sendo investigadas, e as equipes de resgate continuam os trabalhos na área.