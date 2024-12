Saiba como serão os dias de recesso no TJCE e Defensoria Pública

TJCE explica que o trabalho em modelo de plantão do Poder Judiciário cearense irá garantir o atendimento às demandas da sociedade no recesso. / Crédito: Alex Costa/ AscomTJCE

O Tribunal de Justiça (TJCE) e a Defensoria Pública do Ceará (DPCE) entram em recesso a partir desta sexta, 20, mas ambos garantiram que serão analisados os “pedidos considerados urgentes” durante o período que se encerra no dia 6 de janeiro de 2025. Segundo o portal do TJCE, o Judiciário cearense estará à disposição da população para atender os casos mais urgentes no período de recesso.

No site, Justiça explica que o trabalho em modelo de plantão do Poder Judiciário cearense irá garantir o atendimento às demandas da sociedade no intervalo que inclui as festas de Natal e de Ano Novo.

O TJCE informa que o plantão dos desembargadores (2° grau) ocorrerá das 12h às 18h para casos cíveis e criminais. Para os juízes (1° grau) são estabelecidas demandas de 8h às 14h. “Nesse período, ficam suspensos os prazos processuais, a publicação de acórdãos, sentenças e decisões, bem como a intimação de partes ou de advogados(as) e a realização de audiências e sessões de julgamento”, comunica o TJCE. De acordo com o órgão, em caso de questões urgentes durante o recesso forense, “os pedidos serão encaminhados à distribuição ordinária, para o órgão julgador competente, no primeiro dia útil seguinte após o recesso natalino”.

“Em situações previamente comunicadas pelos gabinetes dos(as) desembargadores(as) plantonistas, os expedientes necessários decorrentes das decisões, despachos e demais deliberações em plantão podem ser realizados pelas equipes plantonistas após as 18h”, completa o Judiciário. Defensoria Pública Do mesmo modo, o recesso da Defensoria Pública ocorrerá no período de 20 de dezembro de 2024 a 6 de janeiro de 2025. A DPCE havia lançado editais em outubro que incluíam detalhes sobre as atividades, orientações sobre os fluxos durante o recesso e procedimentos para a permuta das datas escolhidas.

A Defensoria comunicou que, na Capital, o plantão cível será realizado presencialmente na sede do órgão para atendimento de casos urgentes. “Dois defensores públicos serão escalados a cada dia, garantindo uma divisão equânime de trabalho”, informou a DPCE. O plantão criminal, segundo o órgão, também ocorrerá de forma presencial com a participação em audiências de custódia da Comarca de Fortaleza/CE. As atividades ocorrerão das 8h às 14h, mas os defensores escalados deverão permanecer até o término das audiências ou atendimentos, caso o horário for estendido.