PF faz buscas em investigação sobre venda de sentenças em Mato Grosso

Os mandados foram expedidos pelo ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), relator de investigações sobre suspeita de corrupção no Poder Judiciário.

A Polícia Federal (PF) faz buscas nesta sexta-feira, 20, na investigação sobre a venda de sentenças em Mato Grosso. O Estadão apurou que os alvos são pessoas próximas do desembargador João Ferreira Filho, que está afastado das funções desde agosto.

O desembargador foi afastado pelo ministro Luís Felipe Salomão, na época corregedor do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), órgão que fiscaliza o Poder Judiciário. Salomão argumentou que não era possível mantê-lo em "unidade tão sensível, como é um gabinete de segundo grau de câmara de direito privado". O desembargador Sebastião de Moraes Filho também foi afastado.

Conversas encontradas no celular do advogado Roberto Zampieri, assassinado a tiros em dezembro de 2023, na porta de seu escritório em Cuiabá, colocaram os desembargadores na mira do Conselho Nacional de Justiça.

Em novembro, a PF fez buscas na casa dos desembargadores na Operação Sisamnes. Foi nessa operação que os investigadores prenderam o empresário Andreson de Oliveira Gonçalves, apontado como "lobista dos tribunais". Ele é considerado uma figura central no suposto esquema de venda de sentenças.