Operação da PF mira uso de cota parlamentar por assessores de deputados

A Polícia Federal (PF) fez buscas nesta quinta-feira, 19, em endereços ligados a assessores dos deputados federais Carlos Jordy (PL-RJ) e Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) em uma investigação por suspeita de desvio de cota parlamentar. Os deputados negaram envolvimento com as suspeitas investigadas.

"Eu não contrato quem presta serviço, isso é trabalho do gabinete. Única coisa que eu peço é: ‘procurem o preço mais barato’. Até que me provem alguma suspeita, sempre me prestaram relevante serviço", afirmou. "Quero acreditar que esse tipo de investigação não seja nenhum tipo de perseguição política, porque se for, só tenho a lamentar."

Os mandados de busca foram expedidos pelo ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), relator da investigação.

Mandados